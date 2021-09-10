الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتوزيع أكياس قمامة على المواطنين.. انطلاق مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

مهرجان «عايزين شواطئنا
مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

 انطلقت فعاليات مهرجان "عايزين شواطئنا نضيفة"، منذ قليل، و الذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بشواطئ (المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام).

و توافد المواطنون من أهالي المحافظة والمصطافين على الشواطئ المشاركة في المهرجان، وتم توزيع أكياس القمامة على الرواد والتنويه عن أنه سيتم توزيع هدايا وأدوات مدرسية، ومنزلية، وعصائر، ولعب أطفال على كل مشترك، وأن يسلم كيس القمامة بعد جمع المخلفات داخله.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة إنه مع اقتراب الموسم الصيفي على الانتهاء، ستقيم، اليوم الجمعة، مهرجانا بعنوان «عايزين شواطئنا نضيفة»، ويقام المهرجان  على شواطئ(المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام).

 

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

- تشجيع الأطفال على المشاركة في المهرجان بهدايا تحفيزية

وتتلخص فكرة المهرجان في إشراك أطفال الشاطئ فى عملية تجميع المخلفات من خلال هدايا تحفيزية، باستبدال المخلفات التى يقومون بتجميعها، واستبدالها بعبوات عصائر، وحلوى، و عوامات، ولعب شاطئية، وأدوات مدرسية قيمة، وغيرها من الهدايا، ويتم ذلك فى جو من المرح مع مشاركات من بعض فرق الفنون الشعبية.

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

- مكافحة  فرض الإكراميات وسوء حالة الخدمات ودورات المياه بالشواطئ

وكان اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية،  قد شدد على ضرورة المحافظة على شواطئ الإسكندرية، وعدم إلقاء المخلفات في مياه البحر، مما يشكل ضرر على البيئة البحرية، أو على رمال الشواطئ،  مشيرا إلى أن تلك الأفعال من بعض المواطنين تهدد سمعة شواطئ الإسكندرية.

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

وأكد رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية،  أن الإدارة تقاوم فرض الإكراميات، وسوء حالة الخدمات ودورات المياه، لتقديم خدمة متميزة لرواد الشواطئ، لذلك جميعنا لابد أن نتعاون للحفاظ على شواطئ الإسكندرية، لافتًا أن الإسكندرية تعني الشواطئ، وكل ما يهدد سُمعة تلك الشواطئ هو بالتالي يسيئ إلى الإسكندرية، مكررا المناشدة بعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر أو الشواطئ.

مهرجان �عايزين شواطئنا نضيفة� بالإسكندرية
مهرجان �عايزين شواطئنا نضيفة� بالإسكندرية
مهرجان �عايزين شواطئنا نضيفة� بالإسكندرية
مهرجان �عايزين شواطئنا نضيفة� بالإسكندرية
عايزين شواطئنا نضيفة مصايف الإسكندرية أكياس القمامة مهرجان هدايا تحفيزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

شعبة الاتصالات: قرار الانتقال بين شركات الإنترنت يحمي حقوق المستخدمين

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى