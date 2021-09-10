بتوزيع أكياس قمامة على المواطنين.. انطلاق مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

انطلقت فعاليات مهرجان "عايزين شواطئنا نضيفة"، منذ قليل، و الذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بشواطئ (المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام).

و توافد المواطنون من أهالي المحافظة والمصطافين على الشواطئ المشاركة في المهرجان، وتم توزيع أكياس القمامة على الرواد والتنويه عن أنه سيتم توزيع هدايا وأدوات مدرسية، ومنزلية، وعصائر، ولعب أطفال على كل مشترك، وأن يسلم كيس القمامة بعد جمع المخلفات داخله.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة إنه مع اقتراب الموسم الصيفي على الانتهاء، ستقيم، اليوم الجمعة، مهرجانا بعنوان «عايزين شواطئنا نضيفة»، ويقام المهرجان على شواطئ(المندرة المجاني، ميامي العام، السرايا العام، جليم العام).

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

- تشجيع الأطفال على المشاركة في المهرجان بهدايا تحفيزية

وتتلخص فكرة المهرجان في إشراك أطفال الشاطئ فى عملية تجميع المخلفات من خلال هدايا تحفيزية، باستبدال المخلفات التى يقومون بتجميعها، واستبدالها بعبوات عصائر، وحلوى، و عوامات، ولعب شاطئية، وأدوات مدرسية قيمة، وغيرها من الهدايا، ويتم ذلك فى جو من المرح مع مشاركات من بعض فرق الفنون الشعبية.

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

- مكافحة فرض الإكراميات وسوء حالة الخدمات ودورات المياه بالشواطئ

وكان اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد شدد على ضرورة المحافظة على شواطئ الإسكندرية، وعدم إلقاء المخلفات في مياه البحر، مما يشكل ضرر على البيئة البحرية، أو على رمال الشواطئ، مشيرا إلى أن تلك الأفعال من بعض المواطنين تهدد سمعة شواطئ الإسكندرية.

مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة» بالإسكندرية

وأكد رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية، أن الإدارة تقاوم فرض الإكراميات، وسوء حالة الخدمات ودورات المياه، لتقديم خدمة متميزة لرواد الشواطئ، لذلك جميعنا لابد أن نتعاون للحفاظ على شواطئ الإسكندرية، لافتًا أن الإسكندرية تعني الشواطئ، وكل ما يهدد سُمعة تلك الشواطئ هو بالتالي يسيئ إلى الإسكندرية، مكررا المناشدة بعدم إلقاء المخلفات داخل مياه البحر أو الشواطئ.

مهرجان �عايزين شواطئنا نضيفة� بالإسكندرية