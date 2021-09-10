انتشار أمني لتأمين لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في «اليد» اليوم

أنهت الجهات الأمنية استعدادها لتأمين مباراة السوبر الإفريقي لليد بين الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشمل خطة التأمين طاقم الحكام التونسى المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان، والمكلف بإدارة لقاء السوبر الإفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

- المباراة مقامة بدون جمهور

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقى، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019، بينما توج الأهلي باللقب مرة واحدة من قبل موسم 2017 ويسعى إلى حصد اللقب الثاني.

كما يطمح فريق الزمالك إلى مواصلة الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأحمر في أخر نسختين 2018 و2019، فيما يسعى الأهلى فى رد اعتباره أمام الأبيض وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الإفريقي الثاني في تاريخه .