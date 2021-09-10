ضبط راكبين بـ 10 أكياس حلوى بالماريجوانا ومنظار سلاح بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته أكياس حلوى مطعمة بمادة الماريجوانا المخدرة.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من إحدى الدول العربية، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة وتلاحظ وجود كثافات عضوية متكررة وسط الملابس، فقام المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا.

وأسفر التفتيش عن ضبط 10 أكياس متنوعة بهم قطع من الحلويات بهم مادة الماريجوانا المخدرة، فأمر مدير الجمرك بتحرير محضرًا ضبط جمركي ضد الراكب.

كما تم ضبط راكب آخر مصري الجنسية، بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح محظور حيازته، طبقا للقانون 394 لسنة 1954 تم الضبط وتم تحرير المحضرين وأحيل الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.