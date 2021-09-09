السفير المصرى لدى البوسنة والهرسك يبحث سبل تنشيط حركة السياحة

التقى ياسر سرور، سفير مصر لدى البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، بوزيرة سياحة فيدرالية البوسنة والهرسك لبحث دور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين، وسبل تعزيز حركة السياحة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء جهود السفارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية وما يتم تنظيمه من لقاءات بين الشركات السياحية بالبلدين من أجل تبادل البرامج السياحية والاستعداد للموسم السياحي القادم، والاشارة إلى نجاح تجربة إطلاق طيران عارض من سراييفو إلى الغردقة، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

واستعرض السفير المصري الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتمكين قطاع السياحة وتعزيز قدرته على مواجهة آثار جائحة كورونا والتعافي منها، فضلاً عن الاجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها في المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستمرار العمل على تنمية التعاون في هذا القطاع الهام والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا الصدد.

كما التقى السفير سرور أيضاً عددا من كبار المسئولين الحكوميين وعددا من مسئولي كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي وتنشيط حركة السياحة إلى مصر.

مباحثات لتعزيز العلاقات مع البوسنة والهرسك

ونظمت السفارة المصرية في سراييفو مجموعة مكثفة من الاجتماعات لمساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، مع عدد من كبار المسئولين والبرلمانيين في جمهورية البوسنة والهرسك بحضور سفير مصر في سراييفو السفير ياسر سرور.

وتأتي هذه المشاورات تزامناً مع مرور ٢٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبوسنة والهرسك، حيث أعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذه العلاقات وضرورة العمل على تعزيزها في شتى المجالات.

تضمنت الاجتماعات لقاءات مع كل من وزير الأمن البوسني ونائب وزيرة الخارجية، وكذا جلسة مشاورات مكثفة مع مساعد وزيرة الخارجية للعلاقات الثنائية بحضور كبار المسئولين بوزارة الخارجية. كما تضمنت الاجتماعات لقاءً مطولاً مع رئيسي وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي والنقل والاتصالات بمجلسي الشعوب والنواب بالبرلمان البوسني، فضلاً عن لقاء مع رئيس اتحاد غرف التجارة البوسنية.

وتناولت الاجتماعات بشكل مكثف العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تطويرها خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على الأهمية البالغة لتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي وتكثيف التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في الدولتيّن، وكذا ترتيب بعثة من غرفة التجارة البوسنية لزيارة القاهرة على رأس وفد يضم كبار رجال الأعمال في البوسنة لتعزيز التبادل التجاري والتعرف على الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري للشركات البوسنية، وذلك في ضوء معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

كما تناولت المقابلات مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ضوء الدور الذي قامت به مصر للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار والجهود المبذولة لاستدامته، فضلاً عن قضية سد النهضة والتأكيد على ثوابت الموقف المصري وأهمية سرعة التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.