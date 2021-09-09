ماس كهربائي وراء حريق مسجد بمدينة نصر

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، بخصوص حريق داخل مسجد بمنطقة مدينة نصر، أن سبب الحريق حدوث "ماس كهربائى" ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان قد تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مسجد فى عزبة الهجانة بمدينة نصر، بسبب ماس كهربى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد في مدينة نصر، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وإجراء عملية الإخماد دون إصابات.

كيفية الوقاية من الحرائق

كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.