الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو الغيط: اجتماع لوزراء خارجية الترويكا 22 سبتمبر

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، الاتفاق على عقد اجتماع في نيويورك بين وزراء الخارجية ترويكا، في 22 سبتمبر الجاري.

 

ويهدف الاجتماع بحث الوضع في الإقليم العربي وخاصة القضية الفلسطينية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، اليوم الخميس، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وأبو الغيط، في ختام أعمال الدورة.

 

وقال أبو الغيط إن وزراء الخارجية العرب أحيطوا اليوم علماً خلال الاجتماع بجهود تونس العضو العربي في مجلس الأمن، التي تكللت بالنجاح في التحضير لعقد هذا الاجتماع بين ترويكا القمة العربية وأعضاء مجلس الأمن على المستوى الوزاري، وفقا لبوابة العين.

 

وأضاف أبوالغيط أنه "خلال زيارته الأخيرة للجزائر للمشاركة في اجتماعات دول جوار ليبيا في نهاية الشهر الماضي، أبلغنا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقرار الجزائر المضي قدماً في عقد القمة العربية الدورية في مارس 2022".

 

وردا على سؤال حول اعتماد طرح موضوع عودة سوريا للجامعة العربية خلال قمة الجزائر، قال إنه من المبكر التحدث عن جدول أعمال القمة العربية من الآن.

 

وتابع: "بعض الأطراف العربية تتحدث عن الحوار مع الحكم في سوريا والسماح لشكل من أشكال العودة للجامعة العربية، وأطراف أخرى ترى أن الوقت لم ينضج بعد، وبالتالي فإن الموضوع مازال مبكراً الحديث فيه".

 

من جهته، قال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلال في المؤتمر الصحفي إنه يجب تحصين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)؛ لكي لا يكون هناك "جيل ضائع" بين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية، لأن ذلك سيكون له مخاطره، مشدداَ على أن هناك توافقا عربياً أن يكون هناك دعم مستدام للأونروا.

 

فيما شدد الصباح، على ضرورة استثمار الزخم الذي حدث خلال الأحداث المؤلمة في الأراضي المحتلة في مايو الماضي، قائلا: "بحيث لا تذهب نقطة دماء هدراً، وأن نبقي الضوء مسلطاً على قضية الشعب الفلسطيني، وألا نعود إلى ما حدث في الشيخ جراح وغزة".

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