مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير

تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، منذ قليل، لحادث سير نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال إيهاب المصري مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق في تصريح خاص لـ"الدستور" إن “بندق” تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري متوجها لإحياء إحدى حفلات الزفاف بمنطقة بنها في محافظة القليوبية.

وأضاف “المصري” أن حودة بندق نقل على الفور إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات وبعض الجروح والخدوش في الوجه، مشيرا إلى أنه لم يستطع أن يحيي حفل الزفاف.

وفي سياق مختلف، بدأ حودة بندق تحضيرات أغنية جديدة يقدمها على طريقة الديو بمشاركة المطربة نعوم والتي تحمل اسم "توت بريء" ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديو كليب ويتعاون فيها مع المخرج الإيطالي Massima Pasquale.

الأغنية من إنتاج أحمد ماهر الذي قام بعمل مجموعة من الحفلات في أوروبا على مدار 17 عاما لنجوم الوطن العربي منهم وائل جسار، سعد لمجرد، بوسي، محمود الليثي.