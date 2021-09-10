الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الجمعة 10-9-2021

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية من أعلى الكلمات بحثا يوميا لاهتمام قطاع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصناعية والتجارية المختلفة والمستوردين بمعرفة سعر صرف الدولار الأمريكي. 


متابعة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه تحديث يومي 

يتابع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع يوميا من خلال شبكة الإنترنت ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة التحديث اليومي للسعر والذي يحدد كثير من المعاملات المالية. 

 

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري


سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية العامة والاستثمارية 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع. 


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

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سعر اليورو في البنوك 


سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.


بلغ سعر اليورو في بنك مصر  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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