«المركزي الأوروبي»: خفض طفيف في الدعم الذي أعقب كورونا مع انتعاش الاقتصاد

قرر البنك المركزي الأوروبي، تخفيض تدابير الدعم الرئيسية التي اعتمدها في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد خفضًا طفيفًا، في وقت ينتعش فيه الاقتصاد الأوروبي تدريجيًا مع ارتفاع ملحوظ في التضخم.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس، إن النقاش حول مستقبل الدعم النقدي سينعقد في شهر ديسمبر القبل، مؤكدة أن هذا الموضوع لم يطرح خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم.

وشددت لاجارد على أن الاقتصاد ينتعش لكنه لم يصل إلى المستوى المستهدف بعد، مبينة أن أزمة كورونا لم تنتهِ، مضيفة أنه سيأتي وقت يتم فيه إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها لكن لا يزال الوقت مبكرًا الآن.

وسينعكس هذا التخفيف، الذي وُصِف بأنه "معتدل"، في شراء كمية أقل من الديون العامة والخاصة في السوق في الأشهر المقبلة. وكانت الأسواق تتوقع بشكل واسع هذا الإجراء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.