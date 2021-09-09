الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء ترصد تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة

المحاليل المطهرة
المحاليل المطهرة

رصدت هيئة الدواء المصرية بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة، وهو مستحضر بيتادين، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجارى" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة.

وقالت هيئة الدواء، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة التي تحمل رقم P0909064 إنتاج ٤ / ٢٠٢٠ من مستحضر بيتادين مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع كافة مؤسسات الدولة.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة "البلاغات والاستفسارات" الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على  www.shakwa.eg.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.

هيئة الدواء المصرية تشغيلة مغشوشة غش تجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

أبرزها الخيار والطماطم.. علاجات منزلية تغنيك عن الذهاب إلى الطبيب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«الداخلية» تفحص فيديو طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه

وفاة محمود العربى «شهبندر التجار» عن عمر ناهز 89 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

هل يتسبب هروب الأسرى الفلسطينيين فى تصعيد أمنى؟

أين يوجد الأسرى الفلسطينون الهاربون الآن؟ (3 أماكن محتملة)

إسرائيل تُسجل 18 وفاة و3247 إصابة جديدة بكورونا