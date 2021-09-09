الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيد درويش.. صوت الشعب

سيد درويش
سيد درويش

 

لن نبالغ إذا قلنا إن ثورة ١٩ كان لها زعيمان؛ سعد زغلول وسيد درويش، والأخير، رغم حياته القصيرة، فقد أحدث ثورة فى الموسيقى العربية، إذ يعتبر رائدها ومجددها، منذ حضوره من الإسكندرية إلى القاهرة عام ١٩٧١ ووفاته في 10 سبتمبر  من عام ١٩٢٣. 

تفتحت عينا سيد درويش على الخراب والدمار الذى ألحقه الأسطول والجيش الإنجليزى بمدينة الإسكندرية، وعاش طفولته مع جهاد مصطفى كامل ومحمد فريد اللذين بعثا الروح القومية فيه، لذا أدرك من اللحظة الأولى رسالته وأن الموسيقى هى صوت الشعب وضميره الحى يعبر بها عن أفراحه وأحزانه وهمومه، فأصبحت أغانيه تتردد من أقصى البلاد إلى أدناها فى سرعة مذهلة. 

وقد قدم سيد درويش العديد من الأوبريتات التى احتوت أعذب وأرق الألحان العاطفية وتبعث على التفاؤل وحب الحياة، مثل: «اتمخطرى يا عروسة واتهنى بعريسك»، و«سالمة يا سلامة»، و«أنا المصرى كريم العنصرين»، و«جانا الفرح جانا»، كما قدم لحنه الخالد للنشيد الوطنى «بلادى بلادى».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

وفاة محمود العربى «شهبندر التجار» عن عمر ناهز 89 عامًا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.. و«بشرى» لمحبي الشتاء

«الإخوان» خارج المنافسة.. «التجمع الوطنى للأحرار» يشكل حكومة المغرب المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يتسبب هروب الأسرى الفلسطينيين فى تصعيد أمنى؟

أين يوجد الأسرى الفلسطينون الهاربون الآن؟ (3 أماكن محتملة)

إسرائيل تُسجل 18 وفاة و3247 إصابة جديدة بكورونا