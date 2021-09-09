الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

هبة عبدالغني تحصد جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن دورها في «الطاووس»

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

حصدت الفنانة هبة عبد الغني، جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن دور سمية في مسلسل الطاووس رمضان ٢٠٢١ في مهرجان همسة للفنون والآداب خلال دورته التاسعة، والتي تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني، وتم تكريمها وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

ونشرت هبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة وفيديو من تكريمها، وعلقت عليهما، قائلة:" الحمد لله رب العالمين.. جائزة أحسن ممثله دور ثان عن دور سمية في مسلسل الطاووس رمضان ٢٠٢١ في مهرجان همسة للفنون والآداب، شكرا لرأي الجمهور وشكرا للجنة التحكيم ولإدارة مهرجان همسة، والشكر في الأساس لرؤوف عبدالعزيز مخرج ومدير تصوير مسلسل الطاووس".

 


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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