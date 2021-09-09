الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

شيماء الشايب تطرح أغنية «مسا النور والهنا» (فيديو)

شيماء الشايب
شيماء الشايب

طرحت المطربة شيماء الشايب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "مسا النور والهنا" بتوزيع جديد، على طريقة فيديولريكس، عبر قناتها على يوتيوب.

وقالت "شيماء" في تصريحات صحفية: "أحب كل أغاني الفنانة القديرة وردة، وكذلك أنا عاشقة لكل ألحان الموسيقار بليغ حمدي لدرجة أن مشروع تخرجي في الجامعة كان فيلما وثائقيا عن حياته".

وأضافت: "تربيت على الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة وورة بسبب والدي اللواء شفيق الشايب، ومسا النور والهنا أغنية جميلة وخفيفة على القلب، وبرأيي إعادة التراث مهم جدًا لتعريف الأجيال الجديدة بأهم الأغاني التي تم تقديمها في تلك الحقبة الذمنية، مع تجديدها بتوزيع مختلف".

وتابعت:"المطرب مطلوب منه أن يكون له رصيد غنائي، لكن شرف كبير أن يغني لعمالقة الطرب، ولا يقلل ذلك من المطرب على الاطلاق، وأنا سبب شهرتي غنائي لأم كلثوم لكني لم أكتفي بذلك، وقدمت سد خانة وتاني حب وغيرها من الأغاني الخاصة بي".

"مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح. 

وتقول كلماتها: "مساء النوروالهنا، على الموجودين هنا والي جاين لنا، مساء الشوق والسعادة على السكر الزيادة، واللي يشربها سادة مالوش مكان هنا، ولا جوه قلبنا، مسي لي ع اللي جنب واللي سهران وحيد
قول له إن فاتوك حبايب، حب إنت من جديد، داوي الهوى بهوى، خد من الداء دوا، و اسأل صحيح مجرب، واتعلـم زينا، واتعلم مننا".
 

 

موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأجيال الجديدة شيماء الشايب مسا النور والهنا عمالقة الطرب

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