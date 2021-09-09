حيل أزياء بإمكانك اقتباسها من إنجلينا جولي (صور)

تعلمنا عددًا من دروس الموضة من النجمة أنجلينا جولي، مثل تجربة الفساتين الجريئة، وارتداء أثواب تناسب كل مناسبة تقريبًا، وكيفية ارتداء الملابس المحايدة بطريقة غير مملة.

وتعد خزانة ملابس جولي، مليئة بالعديد من العناصر، سواء كنا نتحدث عن صندل شهير أو معطف أنيق، فإن كل ما ترتديه يبدو أنيقًا ومتطورًا ومثيرًا، ونستعرض لكم في السطور التالية بعض الحيل بإمكانك اقتباسها للحصول علي رداء رائع، وفقا لموقع STYLE.

إنجلينا جولي



شراء القطع الأساسية

تحرص أنجلينا جولي على شراء الملابس غير الرسمية، مثل البذلة الرياضية العادية، وترتدي بنطلونات فضفاضة، ومعاطف منمقة، وبدلات ملائمة وجميعها قطع ملابس أساسية عليك الحرص على تواجدها في دولابك.

إنجلينا جولي

فساتين بنقشة الفهد

يظهر في هذه الصورة أنجلينا جولي على طبعة الفهد الكلاسيكية بالأبيض والأسود، ورسمة الفهد هذه تلائم جميع السيدات.

إنجلينا جولي

البلوزات الحرير

هذا النوع من الملابس سريع في ارتدائه، وتعتبر قطع ملابس أساسية مثل هذا القميص الحريري الأملس نموذجية لنهج جولي البسيط والأنيق.

إنجلينا جولي



خلق بعض التوازن بين الملابس



حتى عندما تخرج جولي ببدلة معينة، ستجد طريقة لجعل ملابسها متناسقة، كما أنها تعطيها لمسة سهلة ومريحة من خلال تصميم مجموعتها الصلبة مع تي شيرت أبيض كلاسيكي



اختيار الحذء المناسب

عندما تكون بقية ملابسك مميزة إلى حد ما ، فإن الأحذية المحايدة دائمًا ما تكون اختيارًا ذكيًا، وبينما يلجأ العديد من المشاهير إلى أحذية رياضية بيضاء جديدة ، لكن جولي تفضل الكعب البيج الذي يعد لونًا محايدًا، كما أنه لن يصرف الانتباه عن بقية مظهرها.

اختيارات أزياء أكثر إبداعًا

إنجلينا جولي

تحرص جولي علي ارتداء التصميمات الغير تقليدية، فمثلا لجأت لاختيار فستانً برقبة، كما فعلت في حفل توزيع جوائز Emmy لعام 1998.



تكرار نفس اللون

قد يشعر البعض بالقلق من ارتداء نفس اللون مرارًا وتكرارًا قد يبدو مملًا، ولكن كما أثبتت جولي، إنها في الواقع طريقة جميلة.