الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص ضبط بحوزته 75 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس مسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته حوالي 75 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما نجح رجال المباحث في ضبط 75710 قطعة مستلزمات طبية (كمامة – جوانتى – خافض لسان) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.

النيابة العامة المستلزمات الطبية ذمة التحقيقات ضبط قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

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وائل لطفي

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