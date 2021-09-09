الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسئول مصنع ضبط بحوزته 13 طن دهون حيوانية ودواجن فاسدة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس مدير مسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 13 طن دهون حيوانية ودواجن وبرجر فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القاهرة، كما أمرت النيابة العامة بإعدام المضبوطات، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وأسفرت جهود حملات الرقابة على الأسواق بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، عن ضبط 13,35 طن "دهون حيوانية – دواجن – برجر – أرز أبيض" بدون مستندات  "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

النيابة العامة مدير مسؤول مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ضبط دهون حيوانية برجر فاسد

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