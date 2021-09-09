الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

«الروم الملكيين» في احتفالات اليوم: الله يعيد خلق النفوس المتعبة في الصلاة

الأنبا جورج بكر
الأنبا جورج بكر

تحتفل كنيسة الروم الملكيين بمصر برئاسة الأنبا جورج بكر، بحلول الخميس السادس عشر بعد العنصرة، بالاضافة إلى تذكار القدّيس الشهيد سفريانوس.

والقدّيس سفريانوس استشهد، على ما يعتقد، في سبسطية من أعمال أرمينيا، في عهد الطاغية ليكينيوس، حول سنة 312-323.

كما تحتفل الكنيسة أيضًا بتذكار القدّيسَين الصدّيقَين جدَّي المسيح الإله يواكيم وحنّة، وتقول الكنيسة عنهم إنه جرياً على العادة المألوفة، تحتفل الكنيسة البيزنطية غداة عيد مولد والدة الاله، بعيد من كان لهما في هذا المولد الدور الاول، اعتي بهما والدي مريم العذراء جدّي المسيح الاله يواكيم وحنّة.

الروم الملكيين الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين في مصر

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