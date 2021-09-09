الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أهمية الكشف الطبي قبل وبعد الزواج».. ندوة بمركز إعلام طنطا

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "أهمية الكشف الطبي قبل وبعد الزواج"، بمركز رعاية الصحة الأولية بسبرباي.

ة الكشف الطبي قبل وبعد الزواج

 

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة احسن قرار"، التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع لذلك  حاضر في اللقاء الدكتورة عزة كمال القزاز، استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.

⁠شارك في اللقاء أيمن محمود، مسؤول الإعلام بالصحة تناولت الندوة حول عدة نقاط وهي أهمية الكشف الطبي قبل الزواج كما أوضحت أهم الأمراض المعدية والوراثية وخطورتها ثم استفاضت بالحديث عن أهمية المشورة الطبية قبل الزواج والحفاظ على الصحة النفسية والتغذية السليمة أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي، والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس، مدير المركز الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور، مدير عام إعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

الكشف الطبي قبل وبعد الزواج


وفي الأسبوع الماضى، نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ندوة بعنوان "الأسرة في الإسلام"، وذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية، تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار"، التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، ونُظمت الندوة بمركز شباب قطور، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

شارك في اللقاء حسن الشركسي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقطور، وحاضر في اللقاء الشيخ الدكتور ياسر الغياتي، مدير إدارة أوقاف المحلة اول، وعضو البرنامج الرئاسي للتوعية والتثقيف، وتناول الحديث عدة نقاط من أهمها مفهوم الاسرة وهي الحماية والوقاية لجميع أفرادها من كافة المخاطر، مبينًا أن القرآن الكريم قد بين أن الاسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، مستدلًا بالآية الكريمة "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة".

الكشف الطبى الصحة الشباب والرياضة مديرية الصحة البرنامج الرئاسي الحفاظ على الصحة الصحة النفسية الهيئة العامة للاستعلامات المشكلة السكانية العامة للاستعلامات الإعلامية الكشف الطب التربية السكانية تنمية المجتمع فكر واختار تنظيم الاسرة احسن قرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

وفاة محمود العربى «شهبندر التجار» عن عمر ناهز 89 عامًا

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة.. و«بشرى» لمحبي الشتاء

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 وحقيقة تأجيل الدراسة

حافز 60 ألف جنيه وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بطفلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يتسبب هروب الأسرى الفلسطينيين في تصعيد أمني؟

أين يوجد الأسرى الفلسطينون الهاربون الآن؟ (3 أماكن محتملة)

إسرائيل تُسجل 18 وفاة و3247 إصابة جديدة بكورونا