«أهمية الكشف الطبي قبل وبعد الزواج».. ندوة بمركز إعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "أهمية الكشف الطبي قبل وبعد الزواج"، بمركز رعاية الصحة الأولية بسبرباي.

ة الكشف الطبي قبل وبعد الزواج

يأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة احسن قرار"، التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع لذلك حاضر في اللقاء الدكتورة عزة كمال القزاز، استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.

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⁠شارك في اللقاء أيمن محمود، مسؤول الإعلام بالصحة تناولت الندوة حول عدة نقاط وهي أهمية الكشف الطبي قبل الزواج كما أوضحت أهم الأمراض المعدية والوراثية وخطورتها ثم استفاضت بالحديث عن أهمية المشورة الطبية قبل الزواج والحفاظ على الصحة النفسية والتغذية السليمة أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي، والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس، مدير المركز الإعلامي بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور، مدير عام إعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

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الكشف الطبي قبل وبعد الزواج



وفي الأسبوع الماضى، نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ندوة بعنوان "الأسرة في الإسلام"، وذلك في إطار الحملة الإعلامية للتوعية بالمشكلة السكانية، تحت شعار "فكر واختار تنظيم الأسرة أحسن قرار"، التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، ونُظمت الندوة بمركز شباب قطور، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

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شارك في اللقاء حسن الشركسي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقطور، وحاضر في اللقاء الشيخ الدكتور ياسر الغياتي، مدير إدارة أوقاف المحلة اول، وعضو البرنامج الرئاسي للتوعية والتثقيف، وتناول الحديث عدة نقاط من أهمها مفهوم الاسرة وهي الحماية والوقاية لجميع أفرادها من كافة المخاطر، مبينًا أن القرآن الكريم قد بين أن الاسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، مستدلًا بالآية الكريمة "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة".