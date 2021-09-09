الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: القواعد الجديدة لتسهيل انتقال المواطن من شركة لأخرى دون معوقات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القواعد الجديدة التى تم الإعلان عنها، لتنظيم عملية التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت تأتي في إطار الحرص على اتخاذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تطوير المنظومة، والتيسير على المواطنين في الحصول على حقوقهم بحرية الانتقال من شركة لأخرى دون أية معوقات؛ فى ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الذى يعد العمود الفقرى لدعم عمليات التحول الرقمى وعنصرا رئيسيا لتنفيذ أهداف الدولة فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الطفرة التى يشهدها المجتمع المصرى نحو التحول إلى المجتمع الرقمي المتكامل في إطار بناء مصر الرقمية التي يتم خلالها دمج التكنولوجيا بكافة قطاعات الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، ما يمنح الأولوية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة لهم.
 

وزير الاتصالات الانترنت الثابت التنقل بين الشركات مقدمي خدمات الانترنت مصر 3 ايام

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