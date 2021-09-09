حامد كرزاي: إعلان الحكومة الأفغانية كان ضروريًا

أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، اليوم الخميس، إعلان الحكومة كان ضروريًا وأدعو لمعالجة القصور فيها.

وتواصل حركة طالبان تهدئة المخاوف الدولية حيال عودتها لحكم أفغانستان، حيث أكد ذبيح الله مجاهد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية والمتحدث الرسمي باسم طالبان، أن الحركة تسعى لإشراك كل أطياف المجتمع في الحكومة الجديدة، خاصة أصحاب الكفاءات من خارج طالبان.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن أفغانستان ستشهد تنظيم انتخابات تشمل كل الأطياف الأفغانية في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية تضم مسئولين من الحكومة المنصرفة.

ولفت المتحدث إلى أن الحركة لا تمنح المسئوليات الرسمية استنادًا إلى العرق أو الطائفة ولكن حسب الكفاءة.