المغرب.. خسارة أمين عام حزب العدالة والتنمية مقعده النيابى

أكدت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، خسارة أمين عام حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان الإرهابية مقعده النيابي، حسبما أفادت قناة العربية.

وفي سياق متصل، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر انتخابات المغرب النيابية، يوم الخميس، إن الحزب مستعد للعمل مع كل الأحزاب التي تتقاطع معه في "الرؤى والبرنامج"، من أجل رفع التحديات.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار انتخابات البرلمان في المغرب، إثر نيله 97 مقعدا، وفق النتائج المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية، فجر الخميس، حسبما افادت شبكة سكاي نيوز لاخبارية.

وقال أخنوش، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، إنه يتقدم بالتهنئة لكافة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وقامت بحملة نظيفة.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) من بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، وقاد زعيمه عزيز أخنوش، حملة واسعة، من أجل نيل الصدارة.