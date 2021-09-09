«سياحة النواب»: مشاركة مصر بمعرض موسكو يزيد السياحة الروسية الوافدة

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى في الترويج للمقاصد السياحية والمعالم الآثرية المصرية من خلال عرض الفيديوهات والصور الجمالية ووسائل التكنولوجيا الحديثة في الترويج.

وقالت علي، في بيان لها اليوم: "هذا المعرض يُصنف من أكبر المعارض السياحية بروسيا وسوف يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من السائحين الروس لمصر نظرًا لأهمية السوق الروسية بالنسبة للسياحة المصرية وما يمثله من أهمية في زيادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى المنتجعات السياحية المصرية".

وأشارت إلى أهمية مشاركة وزارة السياحة المصرية في هذا المعرض بعد غياب مصر عن السوق الروسي على مدار 6 سنوات مضت لما لذلك من أهمية كبرى لإبراز حجم الإنجازات والمشروعات القومية الضخمة التي حققتها الدولة المصرية والتطورات التي تمت على أرض الواقع في مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاعى السياحة والآثار، للوفود المشاركة ووكلاء السفر وصناع القرار ورجال الأعمال والمسئولين في روسيا والحضور الدول المشاركة، حيث أنه يشارك في هذا المعرض قرابة الـ50 دولة تمثل كبريات الجهات العالمية المتخصصة في القطاع السياحي.

وأضافت رئيس سياحة النواب أن المشاركة في هذا المؤتمر مهمة أيضاً لأنها تأتى في ظل إعلان عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022) والذي يشمل تنظيم أحداث وفعاليات على المستوى السياحي والرياضي والثقافي والفني في كلا البلدين، كون مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام، فضلا عن أهمية العودة في المشاركة الفعالة في المعارض السياحية والأحداث الكبرى والهامة في روسيا.

وتشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري والذي يُصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وتشارك مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام.



وقام أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري في روسيا إيهاب نصر، أمس، بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض، بحضور وفد من الهيئة من إسماعيل عامر مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة، والمهندس وليد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.