الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعى دون ترخيص بالإسكندرية

أدوية مجهولة المصدر
أدوية مجهولة المصدر

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية التحفظ على أدوية مجهولة المصدر داخل مركز للعلاج طبيعي وعيادة صحية دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئولين على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وإدارة منشأة دون ترخيص من الجهات المسئولة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مركز للعلاج الطبيعي، غير مرخص، بمنطقة كورنيش جليم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، بكتابة روشتات طبية بالمخالفة للقانون، وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة وغير مصرح بها بقصد التربح منها.

تم مداهمة المركز، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على أدوية بقيمة 980 ألف جنيه معدة للبيع، وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستصدار قرار بالغلق الإدارى للمركز.

كما تم ضبط عيادة طبيب صحة عامة غير مرخصة تحتوى على «سبا» وأجهزة جيم لبيع الأدوية للمرضى، وتم ضبط أدوية بقيمة 60 ألف جنيه، وتم عمل محضر بقسم الشرطة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

شرطة التموين والتجارة تحريات المباحث مجهولة المصدر بدون ترخيص علاج طبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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