محافظ البحيرة يتابع نموذج محاكاة وإدارة سيناريو أزمة بدمنهور

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نموذج المحاكاة التي قامت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمنطقة نفق شبرا، حيث تم تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة وتشغيل طلمبات شفط المياة من النفق، وكذا أعمال كسح وشفط المياه بالشارع وانتظام سير حركة السيارات وعدم تواجد مياه بالنفق، حيث تم تجهيز النفق بعدد 3 طلمبات غاطس بواقع 2 تعمل وواحدة احتياطي وصفايات على جانبي النفق، بالإضافة لغرفة تحكم وأطقم على مدار ال24 ساعة لرفع وشفط المياه من النفق والصرف على محطة الصرف.

كما تم التأكد من مدى جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وذلك بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لاتخاذ اللازم فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالمصارف الزراعية وتوجيه سيارات الكسح إلى المناطق المتضررة وعمل محاكاة لتشغيل ماكينات الشفط أثناء سقوط الأمطار، وذلك لسرعة التدخل والتعامل حال حدوث طارئ حيث تمت تهيئة وتجهيز جميع المعدات لشفط وكسح المياه.

هذا ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار المراجعة الدورية لصفايات وبلاعات الأمطار للتأكد من عملها بكفاءة مع استعداد محطات الصرف الزراعى ومراجعة كفاءة جميع وحداتها بنطاق المراكز والمدن بالإضافة إلى تجهيز فرق التدخل السريع والمعدات اللازمة للتعامل مع أى تراكمات للمياه فور حدوثها حيث شهد محافظ البحيرة نموذج محاكاة وإدارة سيناريو أزمة بدمنهور استعدادا لموسم الشتاء والامطار وأشاد بسرعة تنفيذ المناورة من جميع المجموعات التى قامت بالتنفيذ بنفق شبرا بمدينة دمنهور.

يأتى ذلك في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والاستعداد الكامل داخل جميع مجالس القرى والمدن داخل محافظة البحيرة مع التنبيه على جميع القائمين على تلك الوحدات بأن يكون على أتم الاستعداد الكامل.