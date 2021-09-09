الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 89830 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، عن تقديم 89.830 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 18.726.541 جرعة، بمعدل توزيع 189.34 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، أن 89.62 % من إجمالي سكان دولة الإمارات تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن 78.44 % تلقوا جرعتين من اللقاح.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 286.017 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 726.797 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.057 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.026 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 717.257 حالة.

تخفيض سعر فحص "كوفيد - 19"

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «PCR» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح سعره 50 درهمًا مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقًا للضوابط المحددة.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات
جرعات لقاح كورونا في الإمارات
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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