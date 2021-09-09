راهبات يسوع ومريم القبطيات يحتفلن باليوبيل الفضي

احتفلت اليوم راهبات يسوع ومريم القبطيات باليوبيل الفضي لأربع راهبات والنذور الدائمة لراهبة، وذلك بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث ترأس الاحتفال الأنبا توما حليم مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمشاركة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر، والعديد من الآباء الكهنة والقمامصة والرهبان، والراهبات، والشعب المحتفل.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر “فيس بوك”، إن راهبات يسوع ومريم القبطيات احتفلن باليوبيل الفضي للأخوات: ماري دميانة سمير، ماري يوستينا اسحق، ماري مارينا عجيب، ماري روزيت عبده، كما احتفلن بالنذور الدائمة للأخت ماري أمل مكرم، وذلك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، كما القي نيافة الأنبا توما الكلمة الروحية مشجعا على دوام الإثمار والعطاء، وهنأ الرهبنة والراهبات والأخت مارسيل الرئيسة العامة لرهبنة يسوع ومريم القبطيات.

واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا توما للحضور.