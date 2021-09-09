الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

راهبات يسوع ومريم القبطيات يحتفلن باليوبيل الفضي

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

احتفلت اليوم راهبات يسوع ومريم القبطيات باليوبيل الفضي لأربع راهبات والنذور الدائمة لراهبة، وذلك بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث ترأس الاحتفال الأنبا توما حليم مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بمشاركة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر، والعديد من الآباء الكهنة والقمامصة والرهبان، والراهبات، والشعب المحتفل. 

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر “فيس بوك”، إن راهبات يسوع ومريم القبطيات احتفلن باليوبيل الفضي للأخوات: ماري دميانة سمير، ماري يوستينا اسحق، ماري مارينا عجيب، ماري روزيت عبده، كما احتفلن بالنذور الدائمة للأخت ماري أمل مكرم، وذلك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة، كما القي نيافة الأنبا توما الكلمة الروحية مشجعا على دوام الإثمار والعطاء، وهنأ الرهبنة والراهبات والأخت مارسيل الرئيسة العامة لرهبنة يسوع ومريم القبطيات.

واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا توما للحضور.

توما حبيب الانبا توما حبيب مطران سوهاج للكاثوليك الانبا توما حبيب لأنبا توما حبيب الانبا عمانوئيل عياد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

حريق هائل يلتهم عددًا من مراكب الصيد جنوبى البحر الأحمر (صور)

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل الجنوح المؤقت لسفينة الصب «CORAL CRYSTAL»

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مطربي المهرجانات بسبب الضرائب

إخلاء سبيل «سمكرية البنى آدمين» للعلاج الطبيعى بكفالة 10 آلاف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

وزراء الخارجية العرب يدينون الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات