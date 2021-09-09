الحشيش يتصدر «سوق الإدمان» والهيروين فى المرتبة الثانية

أكد صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مخدر الحشيش يواصل تصدره كأكثر المواد المخدرة للشهر الثامن على التوالي وفقا للاتصالات الواردة للصندوق، حيث احتل المرتبة الأولى بنسبة 52.72 %، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.41 %، يليه الترامادول بنسبة 33.20 % والأستروكس والفودو بنسبة 12.70% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وأضاف الصندوق، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج‪ .‬

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج أعلنت عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة .

وأكدت القباج أنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من خريجى الدفعة الثانية والثالثة.

وأشارت رئيس صندوق علاج الإدمان إلى أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.