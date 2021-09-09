مستثمرو العاشر: منع استيراد السلع الرديئة فرصة لإنعاش الصناعة الوطنية

أكد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال انعقاده مساء أمس بقيادة الدكتور سمير عارف أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير بمنع استيراد السلع التى لا تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية والعالمية يعطى الأمل لرجال الصناعة الوطنية فى مساندة الدولة لهم للارتقاء بمنظومة الإنتاج المحلى وتطوير الصناعة وحماية المواطن المصرى من الغش فى بضائع سيئة الصنع.

وقال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع إن اهتمام القيادة السياسية بجودة السلع التى يتم استيرادها من الخارج سيؤدى إلى إنعاش الصناعة الوطنية ويعطيها فرصة التطوير بعد معاناة شديدة من غزو السوق المحلى بالسلع المهربة والرديئة بدون أى مواصفات قياسية.

وطالب عارف بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد والاعتماد الرئيسى على الصناعة الوطنية ذات الجودة العالية خاصة فى المشروعات القومية العملاقة.

وقال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع يده على المعاناة الحقيقية التى يعانيها الصانع المصرى وضرورة أن يحصل المنتج المحلى ذات الجودة العالية على كامل حقوقه وحمايته من كافة الممارسات التى تضر بالصناعة الوطنية والتى تتم عن طريق البضائع المهربة ومحاربة أساليب الغش التجارى وضرب الفواتير الأمر الذى يضع المنتج المحلى فى منافسة غير شريفة تضر بمستقبل الصناعة الوطنية.

كما أكد الدكتور سمير عارف أن حماية المنتج المحلى وتفضيله على المستورد يسهم بشكل كبير فى تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقاتها الإنتاجية كما أنه فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.