مرثا محروس: تقارير «هيومن رايتس» تقوم على التزييف والتدليس

أكدت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منظمة هيومن رايتس ووتش تسير على خطى ثابتة من التزييف والتدليس فى رسالتها دائما نحو مصر.

وأضافت النائبة مرثا محروس فى تصريح ، لـ"الدستور"، أنه كلما زادت هذه التقارير المشبوهة، كلما كانت مؤشر على ثبات وخطى الدولة المصرية نحو التنمية، مضيفة أن هذا فى باطنه قوة تتميز بها الدولة المصرية تدفع الأعداء دائما لمحاولة التكثير فى هذه الخطة والتشويش عليها.

وأشارت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى أن كل الجهود التى تقوم بها وزارة الداخلية المصرية وخاصة الآونة الأخيرة واضحة وضوح الشمس لكل مواطن مصرى، يستطيع من داخلة على يقين فى ثبات هذا الجهاز.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن كل الجهات فى الخارج وكل الدول ترى وتسمع تطور جهاز الداخلية وخاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكفاءة كوادره ورجاله، وقدر الدقة التى يعمل بها هذا الجهاز.

وأوضحت عضو حقوق الانسان بالنواب، أن الرد ليس فقط بالكلمات ولكن رد بالواقع وهو مؤشر قوى على ان الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الأمام وان كل هذه التقارير المشبوهة لم تحرك للدولة المصرية ساكن لأن لديها خطة تنمية تعمل من أجلها، كما ان لدى هذه المنظمة المشبوهة خطة زاعمة أنها قد تنجح فى يوم ما وهى زعزعت سمعة مصر واستقرارها أمام العالم، ولكن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود هو من يتحدث عن الدولة المصرية دون ان يكون لدينا كلام أو رد كلامى على هذه الادعاءات المشبوهة.