الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تشارك في اجتماع اللجنة العربية لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

اجتماع اللجنة العربية
اجتماع اللجنة العربية

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (156) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، جرى خلال الاجتماع، إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

كما جرى مناقشة تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. 

وطالب اجتماع اللجنة العربية، المجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية.

وبحث اجتماع اللجنة العربية تكثيف الجهود المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

وشارك في اجتماع اللجنة العربية، وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجارندي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا في دورته الـ ( 156 ) برئاسة الكويت، حيث يناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.

كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعًا وزاريًا لها وهي تضم في عضويتها الأردن (رئيسًا)، وكل من: «مصر الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، المغرب» بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 

السعودية اللجنة العربية اللجنة الوزارية الإجراءات الإسرائيلية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان القاهرة الجامعة العربية القدس

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