مطران اللاتين بمصر ووفد من الكاثوليكية يزور جامعة العلمين

استقبل الأستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية سعادة المطران كلاوديو لوراتى النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية المسؤولة عن العديد من المدارس الكاثوليكية المنتشرة فى جمهورية مصر العربية والمونسيور/ أنطوان توفيق النائب العام للكنيسة اللاتينية والوفد المرافق لهم من ممثلى المدارس الكاثوليكية الثانوية بالإسكندرية، حيث حضر ممثلين عن مدارس سان شارل بورميه، وسان جان أنتيد، وسان جوزيف، وسان مارك، وجيرار، ونوتردام دي سيون، وسان فان سان، والفرانسيسكان والقلب المقدس.

فى بداية اللقاء رحب السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بسعادة المطران ولوفد المرافق له وقدم شرحا عن الجامعة وكلياتها وبرامجها والخدمات التى تقدمها لطلابها.

وتم تقديم فيديو عن الحياة الجامعية وتم توضيح إمكانيات الجامعة، حيث أنها تضم مكتبة مركزية وساحات ترفيهيه وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى وسكن للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضاً.

ومن جانبه شكر سيادة المطران الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، وأشاد بمبانى الجامعة والبرامج المميزة التى تقدمها لطلابها.

وقام السيد الأستاذ الدكتور/عصام الكردى- رئيس الجامعة بتكريم سيادة المطران كلاوديو لوراتى النائب الرسولى للكنيسة اللاتينية وتم تبادل الدروع التذكارية.

وفى النهاية قام السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة باصطحاب المطران والوفد المرافق لسيادته فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي للإطلاع على إمكانيات الجامعة من قاعات دراسية ومعامل ومناطق خضراء وملاعب.

حضر اللقاء السيد الأستاذ الدكتور /هشام جابر النائب الأكاديمى للجامعة والمونسنيور/أنطوان توفيق النائب العام للكنيسة اللاتينية والسادة رهبان وراهبات المدارس الكاثوليكية ومديريها والسادة عمداء الكليات ومديرى البرامج بالجامعة.

هذا وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد النيروز يوم السبت المُقبل.