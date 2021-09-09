الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن توفير 1889 فرصة عمل

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1809  فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021 ، فضلا عن إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها من أغسطس 2021 .

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وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف  النصف شهرية التي تصدرها الوزارة،  تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني  www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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وأوضح الوزير أن هذه الفرص متوفرة  في 11 محافظة هي: القاهرة ، وأسيوط، والمنيا، والسويس، والشرقية ، ودمياط ، وأسوان ، وقنا ، وبورسعيد ، والقليوبية ، والغربية.

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ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسئول مبيعات خارجية ، و5 مراقب كاميرات براتب 3000 جنيه ، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه ، و2 فنى تبريد وتكييف ، و50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

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وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه ، و5 مهندس ميكانيكا ، و15 مندوب مبيعات ، و15 فنى انتاج ، و 15 أمين مخزن ، و3 منسق بيانات ، و15 مشغل ماكينات ، و75 عمال إنتاج براتب 3400 جنيه ، و 10 عمال مخازن ، و29 سائقاً ، و 5 عمال خدمات ، و 50 عامل استيفاء نسبة الـ 5 % .

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كما تم توفير فرص عمل بالسويس ، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه ، و 200 عامل إنتاج.

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وفي القليوبية  يوجد 17 مشرف جودة ، و 50 عامل سنجر ، و 55 عامل اورليه ، و 25 عامل اوفر ، و 10 مساعد ، و 10 عمال تشطيب ، ومساعد مدير مبيعات ، و 7 فنى لحام جلود ، و 5 أمين مخزن ، و 8 عامل مخزن ، و 52 عامل إنتاج ، و 12 سائق ، و 5 عامل تحت التدريب ، و 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه ، و6 فنى حدادة ولحام ، و3 فنى كهرباء ، ومندوب دعم فنى ، ومدخل بيانات ، و 38 عامل تعبئة وتحميل ، و10 فرد أمن ، و27 عامل استيفاء نسبة 5 % ، و 5 محاسب تكاليف ، و 21 عامل خدمات ، و9 عمال ماكينة ، و 5 مساعد فنى ، و 5 مشغل ليزر ، و15 فنى صيانة وتشطيب.

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كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت : 10 عامل تجهيز ، و50 خياط ، و 80 مساعد ، و 5 عامل جودة ، ومشرف .

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وفي الغربية  يوجد فرص عمل  لـ 3 مهندس تخطيط، ومراقب  جودة، و50 عامل تشغيل ماكينات، و18 عمال أرضية، و5 عمال صباغة، و5 عمال تدوير، و كاشير، وويتر صالة، و2 عامل مطبخ، ومحاسب، و2 مصمم جرافيك، و2 عامل لصق ولزق كارتون، وعامل لصق سلوفان، و53 عامل خياطة، و4 مكوجي، و9 عمال تعبئة وتغليف، و3 عمال قص، و4 عمال نظافة، و8 بائعين ، و 7 عمال مخزن .

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وهناك عدد من الوظائف في أسيوط   تضمنت: 3 مسئول تمويل ، و3 منسقة ميدانية ، و 7 اخصائي تمويل ، و3 عمال لشركة سياحية ، و5 منسق وأخصائي ، و2 مندوب مبيعات ، و4 فنى مخازن كيميائي ، و20 فنى كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة ، و2 عمال لبنزينة ، وعامل لصيدلية .

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كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت:3 مندوب مبيعات، و2 سائق، و100 مستشار تأميني، و5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و10 عمال إنتاج ، و2 فنى كهرباء ، و2 عمال تشغيل ماكينات ، و2 طاولجي .

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وفي المنيا  يوجد 156 فرصة عمل متاحة، منها : 3 كاشير ، و150 عامل خياطة، و 2 عمال إنتاج ،  وعامل استيفاء نسبة 5%.

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كما تم توفير فرص عمل شملت ، كاشيرة ، و 2 بائعين  بمحافظة أسوان.

وجاءت النشرة كالتالي:

النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
النشرة
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