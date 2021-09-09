كازاخستان: مستعدون لإجراء حوار مع السلطات الأفغانية الجديدة لحل المشاكل الإنسانية

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لإجراء حوار بناء مع السلطات الأفغانية الجديدة؛ لحل المشاكل الإنسانية الحادة.



وقال توكايف، في تصريح نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، إن "كازاخستان تعتقد بأنه ينبغي لأفغانستان أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، ونحن على استعداد لإجراء اتصالات تجارية بناءة مع السلطات الجديدة، وذلك في المقام الأول لحل المشاكل الإنسانية الحادة التي تعاني منها هذه البلدان التي طالت معاناتها".

وأعرب عن أمله في أن تُظهر طالبان موقفها المعتدل وانفتاحها على المحادثات، بينما تشكل حكومة وطنية موحدة وشاملة وتمثيلية بحق، داعيا المجتمع الدولي إلى "دمج فكرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع الإجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بأفغانستان" في هذا المنعطف.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.