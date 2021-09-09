الكشف الطبي علي 773 ألف مواطن بكفر الشيخ مجانًا

ضمن 100 مليون صحة..

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة مستمرة فى تقديم خدماتها المختلفة التي تهدف للكشف المبكر عن المشاكل الصحية والمبادرة بعلاجها وأن برنامج الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة مستمر بتقديم خدمات الكشف عن أمراض السمنة والضغط والسكر، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 843 مريض خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أنه قد تم تحويل الحالات المرضية لاستلام العلاج وبلغ إجمالي المفحوصين من أول المبادرة حتى الآن 772716 مواطن ، ويقوم بالفحص الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية النتائج وكذلك إتباع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن إدارة دسوق الصحية تصدرت يليها إدارة كفرالشيخ الصحية ثم إدارة الرياض الصحية فى عدد الترددات.

ومؤخرًا، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن فرق مبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة وفحص 852711 سيدة حتى الآن.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 6523 سيدة، وتم تحويل 23 سيدة إلي المستشفيات لفحص الماموجرام، موضحة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عامًا فأكثر منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 إلى 25 عامًا، من عمر 25 إلى 35 عامًا، و من عمر 35 عامًا فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، كما أنه التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى ارتداء الواقيات الشخصية.

وأوضحت أن إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات فى تحقيق المستهدف، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة دسوق الصحية.