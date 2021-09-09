الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربى

غارات جوية
غارات جوية

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، أمس الأربعاء، بمقتل وإصابة عشرات الحوثيين، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن العقيد عبد الباسط البحر، المتحدث باسم محور تعز، قوله "إن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز، وقاعدة طارق الجوية ومعسكر للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة".

وأشار البحر إلى أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافاً للميليشيات، وتدمير مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية.

وأكد المسؤول العسكري، أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، بينها قيادات كبيرة وميدانية وتدمير عربات ودبابات ودوريات عسكرية، ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وأكد شهود عيان، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين في مطار تعز الدولي، وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي ومواقع أخرى، شرق المدينة، بعد عامين من توقف الغارات.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام من استهداف الحوثيين الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، التي أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراضها وتدميرها. 

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى.

وتأتي هذه الغارات بعد أيام من استهداف الحوثيين الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، التي أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراضها وتدميرها. 

الأربعاء التحالف العربي جنوب غربي البلاد مقاتلات التحالف القاعدة الجوية قاعدة صاروخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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