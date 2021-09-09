افتتاح معرض «السنيورة.. بنت بلادى» بمركز محمود مختار الثقافى.. اليوم

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، فعاليات المعرض الفردي للفنانة التشكيلية أميمية السيسي، والذي يقام تحت عنوان "السنيــورة.. بنت بـلادي" في قاعــة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر حتى 19 سبتمبر 2021.

وعن معرضها "السنيورة.. بنت بلادي"، تقول الفنانة التشكيلية أميمة السيسي: لوحات المعرض تعكس خفة وجمال، المرأة المصرية، تكشف عن سحرها ودلالها في الخطوة والمشية. تتلفت إليها العيون، وتسرح بخيالها العقول. ما هو القلب صافي.. والعقل راضي.. والجمال طالع من جوه.. ومنور الروح من بره.

أميمة السيسي فنانة تشكيلية مصرية لديها شغف بجوانب الحياة المصرية التقليدية وتراثها العريق، حيث تتناول من خلال لوحاتها الفنية مظاهر هذه الحياة في المناطق الشعبية والريفية وصعيد مصر حيث البيئة المصرية النابضة بالحيوية والغنية بالألوان والتي تنعكس بشدة على موضوعات أعمالها الفنية.



في معرضها الشخصي "السنيورة.. بنت بلادي" تقدم أميمة السيسي أكثر من 40 لوحة زيتية على كأنفاس تتجول من خلالها في أنحاء مصر المحروسة لتسلط الضوء على بنت البلد المصرية – السنيورة – بكل ما تتمع به من جمال داخلي والذي ينعكس على جمالها الخارجي.. فنراها وهي طفلة وشابة وإمرأة ناضجة وكيف تأثرت بالبيئة المحيطة بها وبكل مفرداتها والتي لعبت دوراً محورياَ في صياغة شخصيتها المصرية الأصيلة.

ولدت الفنانة "أميمة السيسي" في الكويت، وحصلت على ليسانس اللغة الإنجليزية والألمانية من كلية الألسن جامعة عين شمس، عملت لسنوات طويلة مديراً للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت ومصر ومع ذلك وطوال هذه السنوات لم تفارق يدها الفرشاة والألوان، اعتمدت الفنانة على نفسها في تعلم الفن التشكيلي وتستخدم في أعمالها الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة الواقعية والانطباعية (التأثيرية)، عضو جمعية محبي الفنون الجميلة.

منذ تفرغها بالكامل للفن منذ عام 2016 شاركت في العديد من المعارض الجماعية محلياً ودولياً في هولندا ودبي وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا والسويد وفرنسا، كما أقامت أربعة معارض شخصية، معرض "أبواب بهية" و معرض "حكايات الغندورة" في متحف محمود مختار ومعرض "مصر... واحة الجمال" في السفارة المصرية بلندن - المملكة المتحدة، ومعرض "إيدين تتلف في حرير" بدار الأوبرا المصرية.

مارست الفنانة أميمة السيسي الرسم والتصوير الزيتي منذ سنوات عديدة كهاوية ثم التحقت مؤخرا بعدة ورش فنية لدى كبار الفنانين لصقل موهبتها وتبادل الخبرات الفنية مع الفنانين الآخرين.

وعلى مدى السنتين الماضيتين، تفرغت أميمة تماماً للفن التشكيلي وقامت بالمشاركة في الكثير من المعارض الجماعية مثل: "مبادرة الفنانين لدعم مصر" بيت حُسن - "من وحي أشعار أحمد شوقي" متحف أحمد شوقي - "المرأة في عيون الفن" أتيليه القاهرة - "ريشة وقلــم" أتيليه القاهرة - "صالون القطع الصغيرة" ساقية الصاوي - "صالون الربيع" ساقية الصاوي - "صالون القطع الصغيرة" الجريك كامبس - "رمضان يجمعنا" ساقية الصاوي - "مين فات قديمه تاه" بيت السناري سبتمبر 2016 - المعرض الدولي Rotterdam International Art Fair المنعقد في هولندا سبتمبر 2016.



تعرض لوحاتها فى بعض القاعات الخاصة كما أن بعض أعمالها مقتناة من قبل عدد من محبي الفنون.

ـ "بين الكلام والظلام" معرض للفنانة شيماء النجار

كما يفتتح الدكتور خالد سرور، معرضًا للفنانة شيماء النجار تحت عنوان "بين الكلام والظلام"، وذلك في قاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، في أعمال معرضها تحاول الفنانة من خلال "الظلام" أن تعبر عن شعاع الظلام، الذي ينبعث من شعور معين فيحوله إلى مفهوم آخر بمشاعر أخرى متداخلة وعميقة قد لا تستطيع المعادلة الصحيحة الكشف عنها.. إنه ما يجري في العادة، عندما يكون لدى الشخص شعور ورؤية بمنظور مختلف يحكمها الظلام فيرى الأشياء بمدلولات واقعية لكنها مختلفة كلياً عن السائد والتقليدي، في واقع جديد لتحويل قوانين النور إلى قوانين ظلام.

وتعبر "لوحات الكلام" عن اتجاه فني آخر ترصد خلاله أحاديث الأشياء ومجريات الحوار بين كل ما هو موجود على الأرض.. يمكن للحيوان أو الجماد أو الزرع الأخضر أن يقول كلمة ما تنطقها اللوحة.شيماء محمد أسامة عبد النعيم، من مواليد مدينة القاهرة عام 1984، تخرجت من كلية الفنون الجميلة دفعة 2007 قسم التصوير الزيتي، وشاركت في عدة معارض فنية منها معرض (ما قبل التخرج) بقاعة قرطبة2007، ومعرض(مهرجان التشكيل المصري) بأتيلية القاهرة 2010، ومعرض (مكان وبحبه) بساقية عبد المنعم الصاوي، كما فازت بالمركز الثاني في مجال التصوير الزيتي مسابقة (نهر البحر) السنوية بمعرض ساقية عبدالمنعم الصاوي، ويستمر المعرض حتى 19 سبتمبر الجاري.