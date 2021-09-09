الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

عقار شبرا المنهار
عقار شبرا المنهار

تمكنت أجهزة الحماية المدنية ومجلس حي غرب شبرا من انتشال الجثة الثانية من تحت عقار شبرا المنهار، ويرجح أنها لابن المتوفى الأول علاء دبش المحامي صاحب مكتب محاماة بالعمارة، التي كانت تسمى "عمارة اللوكس".

 

وانتقلت لمكان حادث عقار شبرا المنهار النيابة العامه بقسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث، 
فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض هي للمحامي علاء الدين محمد عبد الرحيم بيومى دبش 63 عام  محام وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس  وجار البحث عن ضحايا اخرين وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدي تاثير انهيار العقار عليها 
وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في  استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.


فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني. 

 

وفى سياق متصل نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.


فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

 

فيما أكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، البحث عن ثلاث أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

 

وانهار منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول.

شبرا الخيمة القليوبية التيار الكهربائي انقاض انتشال انتشال جثة موقع الحادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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