الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: حالة من الرعب بين النساء فى أنحاء أفغانستان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

صرحت نائبة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، أليسون دافيديان، بأن الغموض في موقف حركة "طالبان" بشأن حقوق النساء تسبب بحالة من الرعب بينهن في البلاد.

 

وقالت دافيديان للصحفيين متحدثة من العاصمة الأفغانية كابول: "إن بعض النساء تعرضن لمنع الخروج من المنزل من دون محرم، وفي بعض الولايات الأفغانية تم منع النساء من العمل، واستهدفت مراكز مختصة بحماية النساء من العنف"، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

 

وأضافت أن "الغموض في موقف "طالبان" بشأن حقوق النساء تسبب برعب هائل. وهذا الرعب يمكن الشعور به في كافة أنحاء البلاد"، مشيرة إلى أن الذكريات عن حكم "طالبان" في التسعينات لا تزال قوية، وتشعر النساء بالخوف.

 

وتعليقا على عدم وجود نساء في حكومة "طالبان" الجديدة، قالت المسؤولة الأممية إنه "بهذا الإعلان يوم أمس أضاعت "طالبان" فرصة مهمة لتظهر للعالم أنها ملتزمة بالفعل ببناء مجتمع شامل ومزدهر".

 

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت في أعقاب استيلائها على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي، أنها ستلتزم بحقوق المرأة "في إطار الشريعة الإسلامية"، دون أن توضح موقفها.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة أفغانستان حركة طالبان العاصمة كابل حقوق النساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

بتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل مصرى من الإمارات للعلاج بالقاهرة

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

الحزن يخيم وجوه السكان المجاورين لعقار شبرا الخيمة المنهار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية