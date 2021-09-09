«مصر خالية من الأمية».. بروتكول تعاون بين الأزهر والهيئة العامة لتعليم الكبار

وقع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، ضمن مبادرة "مصر خالية من الأمية"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأربعاء بمناسبة فوز مصر بجائزة "اليونسكو" لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتي تصادف الاحتفال "باليوم العالمي لمحو الأمية" وذلك بمقر الهيئة.

وخلال كلمته بالاحتفالية، أكد الدكتور سلامة داود، أن الأزهر الشريف يضرب بتاريخه في عمق التاريخ إلى نحو ألف وثمانين عاما، مضيفا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تقوم برسالة سامية حث عليها ديننا الحنيف وكل الشرائع السماوية، وحسبُك أن تكون الكلمة الأولى التي نزلت من السماء على قلب رسولنا (صلى الله عليه وسلم) هي كلمة "اقرأ"، لتقول للناس جميعا إن هذه الأمة أمة "قراءة"، والقراءة باب العلم، والعلم باب التقدم والحضارة، مؤكدًا اهتمام الإسلام بالقراءة ومحو الأمية، وأنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) جعل فدية الأسرى يوم بدر، أن يُعلم كل أسير من قريش عشرة من المسلمين القراءة والكتابة، فوزنت القراءة والكتابة حرية هذا الأسير، فالقراءة حياة، وكأن من علمك ومحا أميتك قد وهبك الحياة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد أن الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا لقضية الأمية باعتبارها قضية وطنية وعلمية في آن واحدٍ، وهو المؤسسة التي قامت ولا تزال على العلم والتعليم، وأرادت أن لا يقتصر دورها على المجال النظامي فحسب؛ بل اتجهت للاهتمام بكبار السن كما تهتم بصغارهم، فكان هذا البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والذي يمكن اختصار نتائج تطبيقه فيما يلي: -

أولًا: بلغ عدد الدارسين في مجمل الفصول التابعة للأزهر الشريف والتي تجاوز عددها أكثر سبعمائة وخمسين فصلًا أكثر من 9000 دارس في مختلف محافظات مصر حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

ثانيًّا: تركـزت جهود الأزهر في المناطق الأشد احتياجًا كقرى صعيد مصر، فحققت محافظتي أسيوط والفيوم نسبة نجاح تجاوزت 400% من المستهدف، وتجاوزت النسبة في سوهاج 125%.

ثالثًّا: حقق الأزهر الشريف نسبة تقترب من 50% من اجمالي المستهدف الكلي للعام المالي 2020-2021م المنتهي في يوليو الماضي، رغم توقف الدراسة، وإرجاء الدورات الامتحانية لشهري يناير وأبريل بسبب ظهور فيروس كورونا.

رابعًا: مع عودة أنشطة التعليم في حدها الأدنى تم إجراء امتحانات محو الأمية في العديد من المحافظات للدراسين في فصول الأزهر الشريف، وتدل المؤشرات الأولية إلى تجاوز نسبة النجاح فيها 60% من إجمالي اعداد المتقدمين للامتحان.



خامسًا: يسعى الأزهر الشريف من خلال التنسيق بين قطاع المعاهد الأزهرية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى استعادة أنشطة محو الأمية لطبيعتها، بل وتطوير التعاون مع الهيئة في ظل توجهات الدولة المصرية للقضاء على الأمية، حيث سيتم اليوم توقيع ملحق للبرتوكول يتضمن إدخال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والتي يتجاوز عددها عشرة آلاف مكتب ضمن منظومة محو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك المعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف.