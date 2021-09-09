دياب يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «ياساتر» (فيديو)

حقق المطرب دياب مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل عنوان "يا ساتر" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة.

وأغنية "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور.

كلمات أغنية "يا ساتر" للمطرب دياب

بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك

تنطفي الشمس ف غيابك

جنابك هتحن أمتى

بتغلي نفسك علينا وإحنا اتهرينا

عينينا طلعت عينينا

عانينا من بعدك أنت

ياعم ده أنت عمنا

وتخصنا وتهمنا

ما تخلي بالك مننا نحن هنا

يا عم ده أنت عمهم

وأنت اللي حارق دمهم

عزالك اللي نفسهم في بعدنا

وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

كما تعاقد دياب مع وليد علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان " The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى.

دياب ضيف "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

وحل الفنان دياب ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، يومي الجمعة والسبت الماضي، وتطرق دياب خلال الحلقة للحديث عن حياته وبداياته في المجال الفني، ومفاجأة الحلقة استضافة زوجته، كما يكشف عن كواليس أعماله الفنية المقبلة، ونيته للمشاركة في موسم رمضان المقبل، إضافة إلى تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد.