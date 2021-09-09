الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دياب يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «ياساتر» (فيديو)

دياب
دياب

حقق المطرب دياب مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل عنوان "يا ساتر" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة.

 

وأغنية "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور.

 

كلمات أغنية "يا ساتر" للمطرب دياب

بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك

تنطفي الشمس ف غيابك 

جنابك هتحن أمتى 

بتغلي نفسك علينا وإحنا اتهرينا 

عينينا طلعت عينينا 

عانينا من بعدك أنت 

ياعم ده أنت عمنا

وتخصنا وتهمنا 

ما تخلي بالك مننا نحن هنا 

يا عم ده أنت عمهم 

وأنت اللي حارق دمهم 

عزالك اللي نفسهم في بعدنا

وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

 

كما تعاقد دياب مع وليد علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.

 

وفي سياق اخر أطلق مؤخرا المنتج وليد منصور مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان "  The Talented" لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد المسابقة هي الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى.

 

 

دياب ضيف "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

وحل الفنان دياب ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، يومي الجمعة والسبت الماضي، وتطرق دياب خلال الحلقة للحديث عن حياته وبداياته في المجال الفني، ومفاجأة الحلقة استضافة زوجته، كما يكشف عن كواليس أعماله الفنية المقبلة، ونيته للمشاركة في موسم رمضان المقبل، إضافة إلى تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد.

المطرب دياب دياب أغنية يا ساتر دياب يا ساتر أغنية يا ساتر الشاعر والمحلن عزيز الشافعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«المحامين» تعلن الحداد على 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

بتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل مصرى من الإمارات للعلاج بالقاهرة

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية