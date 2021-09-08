مقتل وإصابة 10 من الجيش السورى فى انفجار عبوة ناسفة بدرعا

لقي 7 جنود سوريين مصرعهم وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف محافظة درعا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي (نافعة) و(عين ذكر) انفجرت لدى مرور سيارة إطعام تابعة للجيش السوري، وأدت إلى مقتل 7 عناصر وإصابة 3 آخرين".

وزرعت المجموعات الإرهابية العبوة الناسفة على الطريق لاستهداف الجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت روسيا دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، على أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الوضع في سوريا وأن أي زعزعة للاستقرار فيها تؤدي إلى "زعزعة خطرة للوضع السياسي العسكري بشكل شامل في المنطقة بأكملها".