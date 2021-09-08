فصل الكهرباء والغاز وإخلاء المنزل المجاور لعقار شبرا الخيمة المنهار

قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني حول عقار شبرا الخيمة المنهار.

فيما كشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار كامل لمنزل مكون من أربعة طوابق بشبرا الخيمة عن وجود 3 مواطنين تحت الأنقاض، وأفادت بعض روايات الأهالي عن أنه كان يوجد عدد من الأفراد داخل المنزل أثناء الانهيار فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بانهيار منزل فى شبرا الخيمة بجوار مطافى شبرا الخيمة مكون من أربعة طوابق وأفاد بعض روايات الأهالي عن أنه كان يوجد عدد من الأفراد داخل المنزل.

وأكدت المعاينة روايات الأهالي بوجود ٣ أفراد أسفل الأنقاض فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل فيما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

وأكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، البحث عن ثلاثة أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة، بانهيار منزل فى شبرا الخيمة بجوار مطافي شبرا.