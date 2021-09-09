بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

ينشر "الدستور" بالأسماء تفاصيل الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام الجديد 2021-2022، وذلك بعد اعتماد التظلمات المقدمة من القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وفي سياق متصل كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة الثلاثاء الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 / 2022.

تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وصرح القاضي عبد الله عمر، بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021؛ حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.

كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين الماضي ، قرارًا بتجديد ندب وندب عددا من القضاة للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض.

وتضمنت الحركة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى تجديد ندب المستشار حسام الديب أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.