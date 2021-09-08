الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏المغرب: تلقيح أكثر من 19.6 مليون بالجرعة الأولى ضد كورونا

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ حتى اليوم الأربعاء، 19 مليونا و620 ألفا و474 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن 90 ألفا و883 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 109 آلاف و935 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 16 مليونا و102 ألف و416 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 37 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وزارة الصحة المغربية اللقاح الجرعة فيروس كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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