الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات المغرب وبدء عمليات الفرز

انتخابات المغرب
انتخابات المغرب

أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في المغرب، اليوم الأربعاء، الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، في انتخابات ثلاثية، تضمنت الجماعية والجهوية والتشريعية.

 

وانطلقت عملية التصويت صباح اليوم، في المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس الجهات.

 

وبدأت منذ قليل عمليات الفرز والإحصاء في الانتخابات البرلمانية والبلدية وسط ترقب لنتائج الانتخابات في عموم البلاد.

 

انخفاض نسبة المشاركين في الاقتراع

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية، الأربعاء، بلغت 36% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين.

 

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، تتواصل في ظروف عادية في كافة أنحاء المغرب.

 

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 12% في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

 

وعقب الانتخابات، يعين الملك محمد السادس، رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

 

ويمنح دستور المغرب صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات.

 

ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة حكومة ائتلافية في المغرب منذ 2011، وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة المواجهة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.

 

وتشير التقارير إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة في المغرب بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.

 

وشهدت الحملة الانتخابية في المغرب اتهامات متبادلة باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستقطاب مرشحين، فيما أدان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.

المغرب وزارة الداخلية المغربية الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية زب العدالة والتنمية حزب التجمع الوطني للأحرار الملك محمد السادس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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