الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الليلة.. «اتكل على الرب وافعل الخير» في دروس حكمة البابا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل البابا تأملاته في مزمور ٣٧ التي بدأها الأسبوع الماضي حيث تناول الآية "اتَّكِلْ عَلَى الرَّبِّ وَافْعَلِ الْخَيْرَ" الواردة في عدد ٣ من هذا المزمور، وأعطى من خلالها الدرس الأول من المزمور وهو درس الاتكال على الله.

وبدأ البابا اعتبارًا من الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور ٣٧ الذي يمتلئ بالوصايا، حيث سيتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس في الحكمة".

وألقى البابا تواضروس الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعب. 

وتم بث العظة على الهواء عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يأتي ذلك في إطار اتخاذ الكنيسة الأرثوذكسية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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