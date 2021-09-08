الكنائس تحتاط من كورونا: لا دخول للصلاة دون كمامات

أعلنت الكنائس كلمتها القاطعة في وجه الكورونا، بمنع دخول الأفراد دون الكمامات وبدأ الأمر من المنيا حيث أعلن الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، في بيان رسمي، كُتب بخط يده، عدم السماح لدخول أي فرد لا يلتزم بارتداء قناع الوجه "الكمامة"، إلى الكنيسة.

وقال الأنبا مكاريوس، في البيان الذي نُشر عبر صفحات كنائس المنيا بموقع التواصل الاجتماعي، الذي تم توزيعه على الشعب: "الأبناء المُباركين شعب الإيبارشية بعد أن أعلنت وزارة الصحة رسميًا دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلى مصر، وحفاظًا على سلامتكم، سيكون ارتداء الكمامة شرطًا أساسيًا لدخول الكنيسة، بما في ذلك الأطفال، وحفظ الله الجميع من كل شر".

ومن المتوقع أن تُعمم تلك التعليمات على كنائس مصر بأكملها، لا سيما مع استعدادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد رأس السنة القبطية والمعروف كذلك باسم عيد النيروز يوم 11 من سبتمبر الجاري، وهو مصطلح فارسي الأصل، يعني اليوم الجديد.

وانتقل الأمر إلى أضخم نهضات الكنيسة، حيث افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، النهضة السنوية لدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بمناسبة عيد نياحة شفيع إيبارشية حلوان والمعصرة، وعيد الصليب المجيد، في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق ٧سبتمبر ٢٠٢١م وحتي يوم الأثنين الموافق ٢٧سبتمبر ٢٠٢١م.

وتعتبر نهضة العريان هي أضخم مناسبة كنسية في الربع الأخير من العام، ليقبل عليها الآلاف من جميع المحافظات والإيبارشيات، وأعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة في بيان رسمي لها أنه يبدأ اليوم خلال فترة النهضة بالقداس الإلهي ٧.٣٠ صباحاً، ثم رفع بخور عشية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ثم يتمم الشمامسة طقس التمجيد الخاص بقديس الدير وهو الأنبا برسوم العريان، ثم تأتي الفقرة الفنية على يد الكورال ويشارك في النهضة 20 كورالًا مختلفًا، ثم تأتي فقرة العظة الروحية، وينتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويشارك بإلقاء العظة الروحية في نهضة دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، 20 مُتكلم على رأسهم 6 من أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية وهم الانبا بيسنتي أسقف الايبارشية ورئيس الدير والانبا مارتيروس اسقف عام كنائس شرق السكة الحديد والانبا تكلا اسقف دشنا وتوابعها، والانبا دانيال اسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والانبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، والانبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص وتوابعها، والانبا ابانوب اسقف عام كنائس المقطم.

كما شددت ايبارشية حلوان والمعصرة على ضرورة الالتزام اثناء الدخول بالكمامات ولا استثناءات لاي احد في ذلك، مع التأكيد على أنه لا يوجد مبيت بالدير،كما شددت على ضرورة الإنصراف مباشرةً بعد العظة، والإلتزام بتعليمات القائمين علي التنظيم داخل الدير.

وكانت قد أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة بيانًا أعادت خلاله ترتيب المشاركة في الصلوات الطقسية، بكنائس الإيبارشية، وكذلك بعض الخدمات الرعوية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٧ سبتمبر ، وحتى يوم السبت ٢٥ من ذات الشهر، حيث سيعاد تقييم الوضع طبقًا للمستجدات، وفقًا لما جاء في البيان، ويأتي هذا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس.

وجاء بيان مطرانية حلوان متضمنًا سبعة قرارات أولها بالنسبة للقداسات: فيكون حضور القداسات بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).. وكذلك الأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، وبالنسبة للصلوات الطقسية تُعلق صلوات الثالث والحميم بالمنازل، والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين آخرين فقط، وبالنسبة للخطوبات والأكاليل فالعدد المُصرح به ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).

وبالنسبة لحالات الانتقال فيتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للذين ينتقلوا بالكورونا، ولا استثناء في ذلك. وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة، وذلك بجانب إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضي حتي إشعار آخر، والتشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد، الكمامات، قياس الحرارة، المطهرات).