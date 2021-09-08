الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة ربة منزل عثر عليها داخل منزلها بالجيزة

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، تمهيداً للتصريح بالدفن.

كان الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن داخل شقتها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وبالفحص تبين العثور على جثة "زينب ا أ ا" في العقد الخامس من عمرها ترتدي ملابسها كاملة، وبسؤال زوجها أفاد بأنه أصل إقامته محافظة الأقصر وأنه نظرا لعدم وجوده عمل خرج بحثا عن لقمة العيش لمدة يومين وعاد ووجد زوجته متوفاة، وأضاف أن زوجته تعاني مرضا عضويا منذ فترة وتتلقى على إثره العلاج ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

ربة منزل الداخلية غرفة عمليات وزير الداخلية تحليل الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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