للمرة الرابعة.. شاب يحاول الانتحار من أعلى شبكة محمول بكفر الدوار

أقدم شاب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، بجوار شريط السكة الحديد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود شاب يهدد بالانتحار من أعلى برج شبكة المحمول الموجود بجوار شريط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد المسيرى رئيس المباحث وتبين أن الشاب يدعى "أحمد.س" وجارٍ التواصل معه من أجل العدول عن محاولة الانتحار.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى للانتحار بل هى الرابعة لنفس الشاب، حيث أقدم على الانتحار من نفس المكان أربع مرات من قبل.