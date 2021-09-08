الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن لينك التحويل بين الجامعات ٢٠٢١ .. طالع التفاصيل كاملة

طلاب
طلاب


التحويل بين الجامعات ٢٠٢١.. يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة عن  الرابط المباشر للتقديم للكلية المناسبة له وكذلك كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد إتمام إجراءات  التنسيق.

التحويل بين الجامعات ٢٠٢١

ففى هذا التقرير تستعرض "الدستور" رابط التحويل وأبرز الشروط اللازمة للتحويل بين الجامعات ٢٠٢١.

شروط التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021

حيث يقوم المكتب التنسيقي بترشيح  الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة وفقا للمجموع الخاص بكل طالب عقب تسجيله الرغبات بالموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني وفقا لكل مرحلة سواء كان أولى أو ثانية أو حتى ثالثة، ويتم ترشيحك لأعلى كلية في الرغبات التي سجتلها.

أبرز الخطوات اللازمة لإجراء عملية التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021 بشكل سليم

وبعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بكل طالب يتم فتح باب التقديم لإتمام عملية التحويل بين الكليات بهدف تقليل نسية الاغتراب، بحيث يكون الطالب قريب من محل سكنه، وليس كما يعتقد أن التحويل من الممكن أن يتم لمن يريد تحويل رغباته.

موعد التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021

كما يحدد موعد وشروط التحويل بين الكليات 2021، بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية، ويستطيع الطلاب التحويل من كلية إلى أخري ومن جامعة إلى أخرى وفقا لما تحصلوا عليه من مجموع، والهدف من ذلك هو تقليل نسب الاغتراب على مستوى الجمهورية، وليس الهدف تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في كلية أخرى.

يهمك أيضًا |

رابط التحويل بين الجامعات2021 والخطوات المطلوبة

وفيما يخص الطريقة المباشرة للتحويل بين الكليات 2021 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، بالفعل يجري هذا من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي المباشر الذي حددته وزارة التعليم العالي (من هنا)، ويستوجب على الطلاب أن يعلموا أنه لا يوجد تحويل ورقة ولن يتم فتح باب التحويل مرة أخرى فور انتهاء المدة المحددة من الوزارة.

التحويل بين الجامعات الثانوية العامة التنسيق تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

بتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل مصرى من الإمارات للعلاج بالقاهرة

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

تعرف على عقوبات «تجاوز السرعة والزجاج المُلون» بقانون المرور الجديد

«حسيت إنى معنديش دم».. إسعاد يونس تكشف تفاصيل عملها وهي فى سن العاشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية