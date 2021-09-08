الآن لينك التحويل بين الجامعات ٢٠٢١ .. طالع التفاصيل كاملة



التحويل بين الجامعات ٢٠٢١.. يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة عن الرابط المباشر للتقديم للكلية المناسبة له وكذلك كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد إتمام إجراءات التنسيق.

التحويل بين الجامعات ٢٠٢١

ففى هذا التقرير تستعرض "الدستور" رابط التحويل وأبرز الشروط اللازمة للتحويل بين الجامعات ٢٠٢١.

شروط التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021

حيث يقوم المكتب التنسيقي بترشيح الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة وفقا للمجموع الخاص بكل طالب عقب تسجيله الرغبات بالموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني وفقا لكل مرحلة سواء كان أولى أو ثانية أو حتى ثالثة، ويتم ترشيحك لأعلى كلية في الرغبات التي سجتلها.

أبرز الخطوات اللازمة لإجراء عملية التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021 بشكل سليم

وبعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بكل طالب يتم فتح باب التقديم لإتمام عملية التحويل بين الكليات بهدف تقليل نسية الاغتراب، بحيث يكون الطالب قريب من محل سكنه، وليس كما يعتقد أن التحويل من الممكن أن يتم لمن يريد تحويل رغباته.

موعد التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021

كما يحدد موعد وشروط التحويل بين الكليات 2021، بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية، ويستطيع الطلاب التحويل من كلية إلى أخري ومن جامعة إلى أخرى وفقا لما تحصلوا عليه من مجموع، والهدف من ذلك هو تقليل نسب الاغتراب على مستوى الجمهورية، وليس الهدف تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في كلية أخرى.

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رابط التحويل بين الجامعات2021 والخطوات المطلوبة

وفيما يخص الطريقة المباشرة للتحويل بين الكليات 2021 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، بالفعل يجري هذا من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي المباشر الذي حددته وزارة التعليم العالي (من هنا)، ويستوجب على الطلاب أن يعلموا أنه لا يوجد تحويل ورقة ولن يتم فتح باب التحويل مرة أخرى فور انتهاء المدة المحددة من الوزارة.