الآن لينك التحويل بين الجامعات ٢٠٢١ .. طالع التفاصيل كاملة
التحويل بين الجامعات ٢٠٢١.. يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة عن الرابط المباشر للتقديم للكلية المناسبة له وكذلك كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد إتمام إجراءات التنسيق.
التحويل بين الجامعات ٢٠٢١
ففى هذا التقرير تستعرض "الدستور" رابط التحويل وأبرز الشروط اللازمة للتحويل بين الجامعات ٢٠٢١.
شروط التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021
حيث يقوم المكتب التنسيقي بترشيح الطلاب على الكليات والمعاهد المتاحة وفقا للمجموع الخاص بكل طالب عقب تسجيله الرغبات بالموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني وفقا لكل مرحلة سواء كان أولى أو ثانية أو حتى ثالثة، ويتم ترشيحك لأعلى كلية في الرغبات التي سجتلها.
أبرز الخطوات اللازمة لإجراء عملية التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021 بشكل سليم
وبعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بكل طالب يتم فتح باب التقديم لإتمام عملية التحويل بين الكليات بهدف تقليل نسية الاغتراب، بحيث يكون الطالب قريب من محل سكنه، وليس كما يعتقد أن التحويل من الممكن أن يتم لمن يريد تحويل رغباته.
موعد التحويل بين الجامعات بعد التنسيق 2021
كما يحدد موعد وشروط التحويل بين الكليات 2021، بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية، ويستطيع الطلاب التحويل من كلية إلى أخري ومن جامعة إلى أخرى وفقا لما تحصلوا عليه من مجموع، والهدف من ذلك هو تقليل نسب الاغتراب على مستوى الجمهورية، وليس الهدف تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في كلية أخرى.
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رابط التحويل بين الجامعات2021 والخطوات المطلوبة
وفيما يخص الطريقة المباشرة للتحويل بين الكليات 2021 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، بالفعل يجري هذا من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي المباشر الذي حددته وزارة التعليم العالي (من هنا)، ويستوجب على الطلاب أن يعلموا أنه لا يوجد تحويل ورقة ولن يتم فتح باب التحويل مرة أخرى فور انتهاء المدة المحددة من الوزارة.